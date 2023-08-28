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Андрей Ермаков: Большой объём строительства в сфере образования наблюдается в Псковской области

Большой объём строительства в сфере образования наблюдается в Псковской области. Об этом заявил ПАИ врио председателя комитета по образованию региона Андрей Ермаков.

Андрей Ермаков. Фото здесь и далее: ПАИ

Он напомнил, что в истории современной Псковской области впервые одновременно строится, готовится к строительству и реконструкции сразу восемь школ. В ряде из них близится завершающая стадия строительство, намеченная на конец года.

Андрей Ермаков подчеркнул, что сейчас наблюдается большой объём строительства в сфере образования, в связи с чем создаются новые места для учеников, а также вакансии для педагогических работников.

«Это школа на 825 мест в Гдове, там активно ведутся работы после очень сложной подготовительной работы, после демонтажа 1 100 кубометров старого фундамента. Это также школа на 825 мест в Себеже и школа в районе Запсковья на тысячу мест», – привёл примеры Андрей Ермаков.

Ранее Андрей Ермаков рассказал о ходе реализации в Псковской области программы «Модернизация школьных систем образования».

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.

Кроме того, губернатор отмечал, что в 2022 году в Псковской области проведён беспрецедентный объём работ в сфере образования. В 2023 году эти работы продолжаются. В целом на это направление запланировано более 10 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства школы в Гдове и школы в Пскове на улице Киселёва, программу капремонта 10 школ, модернизацию объектов образования в приграничных территориях (Печорская лингвистическая гимназия, школа в Смуравьёво-2, школы в Линово и Кузнецовке), эти работы будут закончены в 2024 году.

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