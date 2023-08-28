Порядка 28 тысяч школьников сядут за парты в Пскове в этом году

21:46, 28 августа 2023, ПАИ

Почти 28 тысяч детей пойдут в школы в Пскове в этом году, причём 3 069 из них – первоклассники. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«К приёму детей в школах всё готово: завершён ремонт, куплены учебники и оборудование. А учителя с нетерпением ждут своих подопечных. Радует, что в этом году в школы и детские сады пришли работать 57 молодых специалистов», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по сравнению с 2022 годом количество первоклассников увеличилось почти на 200 человек.

Напомним также, что на ремонты в школах и детских садах Пскова в этом году направили порядка 80 миллионов рублей. Эти средства вложили как в ремонт, так и в работы, направленные на антитеррористическую защищённость образовательных учреждений.