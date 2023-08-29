Сыр для женщин начнут производить в Псковской области

12:58, 29 августа 2023, ПАИ

Сыр «Для неё» смогут приобрести псковичи в этом году. Об этом сообщил основатель сыроварни в Пушкинских Горах Сергей Сальный в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Заметил, что женщины любят либо очень твёрдые сыры, либо тягучие», – поделился гость студии и пояснил, что сыр «Для неё» будет тягучим по консистенции.

Пока что предприниматель произвёл его пробно, и товара нет в наличии, но планируется выставить его на продажу к Новому году. Кроме того, на сыроварне произведут сыр «Для него» – супертвёрдый продукт, который сейчас также стоит на выдержке. «Будет такой суровый, брутальный сыр для мужчин», – добавил Сергей Сальный.

Ранее сообщалось, что сыр с коноплёй планируют производить в Псковской области.