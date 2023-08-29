В школах Псковской области будут проходить обязательные профориентационные занятия

13:00, 29 августа 2023, ПАИ

По четвергам в школах Псковской области будут проходить обязательные профориентационные занятия для учеников 6–11-х классов. Об этом на пресс-конференции сообщил врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

«Это так называемый профминимум. Школа сможет выбрать на эти занятия от 40 до 80 часов, – уточнил Андрей Ермаков. – Рассчитываем, что эта работа поможет сформировать и у ребят, и у родителей чёткую образовательную траекторию».

Профориентационные занятия в псковских школах будут проходить в рамках проекта «Билет в будущее». «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации учеников 6–11-х классов. Он реализуется Минпросвещением России в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».