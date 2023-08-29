Трудовое воспитание и советники директоров: о нововведениях в школах рассказали псковичам

13:23, 29 августа 2023, ПАИ

О новшествах, которые начнут действовать в псковских школах, рассказал врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Так, с 1 сентября вводятся федеральные общеобразовательные программы по всей стране. «Рабочие программы и учебные пособия будут утверждены на федеральном уровне. Стандарт будет внедряться постепенно к концу 2027-2028 годов. Из ярких примеров – преподавание истории будет осуществляться по новым учебникам», – пояснил Андрей Ермаков.

Кроме того, по его словам, максимальная нагрузка для старшеклассников немного уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом. Она составит 2 516 часов. Вместе с тем останутся основные 13 предметов.

«В школах внедряются должности советника директора по воспитанию. Также будет 14 таких должностей на базе СПО. У них крайне важная роль – связующая между работой администрации и общественных движений, в частности «Движения первых», – отметил гость медиацентра.

Также Андрей Ермаков добавил, что в законе закрепляется понятие «трудовое воспитание». Оно подразумевает общественно полезные дела – дежурства, субботники, оформление кабинетов – труд в стенах образовательного учреждения.

«Еще одно нововведение в курсе ОБЖ, который теперь называется «Основы безопасности и защиты родины». Стоит выделить два основных нововведения, касающихся состава курса – дополнение модулем кибербезопасности в рамках концепции: защита личных данных, безопасное общение в соцсетях и как не стать жертвой финансовых махинаций. Второй блок – защита Родины. Это элементы начальной военной подготовки», – объяснил врио председателя профильного комитета.

Он также подчеркнул, что в школах вновь появятся серебряные медали. Чтобы ее получить, у школьника должно быть не больше двух четверок в аттестате.