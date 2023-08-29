Россиянин убил свою жену из арбалета из-за семейного конфликта

16:03, 29 августа 2023, ПАИ

Жителя Москвы будут судить в Калужской области за убийство жены из арбалета, приобретенного им специально с этой целью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным ведомства, 13 июня 35-летний житель Москвы вместе со своей женой отправился на машине в Брянскую область. По дороге мужчина остановил автомобиль и выстрелил из арбалета ей в шею, а тело закопал в лесу на территории Барятинского района Калужской области. Спустя два дня он сообщил в полицию о пропаже супруги, но обмануть следователей не сумел. На мужчину завели дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«В Калужской области завершено расследование в отношении жителя столицы, обвиняемого в убийстве своей жены. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет», – сообщили в ведомстве.

Как выяснилось, супруги планировали расторжение брака. Мужчина в опубликованном СУ СК видео заявил, что между ними был «долгоиграющий конфликт на семейной почве», он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, мужчина задумал убийство жены за два месяца до поездки и с этой целью купил арбалет. В пути женщина была за рулём, муж попросил её остановить машину, чтобы сходить в туалет, затем достал арбалет, сел на заднее сиденье и выстрелил.