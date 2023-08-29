Более 40 тысяч заявлений об участии в ДЭГ подали жители Псковской области
Более 40 тысяч заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании подали жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.
По состоянию на 29 августа количество поданных псковичами заявлений для участия в ДЭГ составило 41 673.
Подать заявление об участии в ДЭГ, пройдя несколько простых шагов, можно здесь.
Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.
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