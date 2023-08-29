Пропавшую фигуристку нашли в одном из кинотеатров Москвы

21:41, 29 августа 2023, ПАИ

16-летнюю фигуристку Алину Горбачёву нашли в кинотеатре одного из московских торговых центров. Об этом сообщили в Telegram-канале «112».

По предварительным данным, каких-либо противоправных действий в отношении неё не совершено. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что фигуристка пропала сегодня, 29 августа. Её поисками занимались правоохранители, в том числе кинолог с собакой.

Горбачёва занимается под руководством тренера Софьи Федченко. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны. На чемпионате России она заняла девятое место.