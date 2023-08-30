Абитуриентам за серебряную медаль будут начислять до трёх баллов дополнительно к ЕГЭ
До трёх баллов дополнительно к результатам единого государственного экзамена максимально будут получать абитуриенты за серебряную медаль, пять баллов – за золотую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
«Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль – до трёх баллов», – сказал он.
Ранее сообщалось, что в школы вернут серебряные медали.
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Абитуриентам за серебряную медаль будут начислять до трёх баллов дополнительно к ЕГЭ
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