Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Абитуриентам за серебряную медаль будут начислять до трёх баллов дополнительно к ЕГЭ

До трёх баллов дополнительно к результатам единого государственного экзамена максимально будут получать абитуриенты за серебряную медаль, пять баллов – за золотую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Фото: ПАИ

«Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль – до трёх баллов», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в школы вернут серебряные медали.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 августа 2023

Фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове подключают к сетям водоснабжения и водоотведения

30 августа 2023

Избирком Псковской области передал в зону СВО оборудование для строительства укрепсооружений

30 августа 2023

Абитуриентам за серебряную медаль будут начислять до трёх баллов дополнительно к ЕГЭ

30 августа 2023

Представители властей и ТОС обсуждают в Пскове механизмы поддержки местных инициатив

30 августа 2023

Дополнительные вагоны включат в составы поездов Псков – Москва

30 августа 2023

Директор псковской управляющей компании станет гостем программы «Среда обитания»

30 августа 2023

65 пожарных тушили горевшие в аэропорту Пскова самолёты Ил-76

30 августа 2023

О грозах и ливнях предупреждает псковичей МЧС


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...