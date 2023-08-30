Абитуриентам за серебряную медаль будут начислять до трёх баллов дополнительно к ЕГЭ

11:30, 30 августа 2023, ПАИ

До трёх баллов дополнительно к результатам единого государственного экзамена максимально будут получать абитуриенты за серебряную медаль, пять баллов – за золотую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль – до трёх баллов», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в школы вернут серебряные медали.