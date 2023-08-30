Стружанин заплатит штраф за оскорбление соседа в соцсетях

14:12, 30 августа 2023, ПАИ

Житель Струг Красных заплатит штраф за оскорбление своего соседа в социальных сетях. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

4 апреля текущего года мужчина в группе «Подслушано Струги Красные» в социальной сети «ВКонтакте» разместил посты, комментарии, сообщения с оскорблениями в отношении своего соседа.

Мировой судья судебного участка № 19 признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершённое публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Однако стружанин не согласился с данным постановлением и обратился с жалобой в Стругокрасненский районный суд, где просил отменить постановление. Он пояснил, что между ним и его соседом неприязненные отношения. Кроме того, сосед первый оскорбил его, а он вынужден был ответить тем же.

В судебном заседании сосед просил обжалуемое постановление оставить без изменения. Он пояснил суду, что за свои оскорбления в адрес лица, в отношении которого ведётся производство по данному делу, он тоже был привлечён к ответственности по статье 5.61 КоАП РФ, административный штраф в размере 5 000 рублей заплатил.

Стругокрасненский районный суд оставил постановление без изменения, жалобу – без удовлетворения.