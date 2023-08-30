Студент из Великих Лук будет получать губернаторскую стипендию
Студент Великолукского механико-технологического колледжа Кирилл Шариков будет получать именную стипендию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на образовательное учреждение.
Кирилл Шариков занимается автомеханикой и является активистом городского студенческого совета Великолукского района.
Напомним, что ранее в регионе ввели стипендию для студентов целевых направлений, которые получают педагогическое образование.
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