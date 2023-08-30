Победитель чемпионата Псковской области по фиджитал-спорту отправится на финал в Москву

14:00, 30 августа 2023, ПАИ

Победитель чемпионата Псковской области по фиджитал-спорту в дисциплине «фиджитал-ритм симулятор», который пройдёт 2 сентября в СРП «Простория», отправится на межрегиональные соревнования в Москву. Об этом сообщается в группе «Фиджитал-спорт в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что соревнования пройдут в рамках киберфестиваля «IТочка роста цифровой молодёжи».

Количество участников не ограничено. Зарегистрироваться на чемпионат можно, перейдя по ссылке.

Также призёры получат медали, грамоты и сувенирную продукцию. Победителю дополнительно вручат кубок.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».