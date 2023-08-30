В 2024 году на конкурсы для ТОС в Псковской области будет выделено 110 млн рублей
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов участвуют в форуме «Местное самоуправление в Псковской области: поддержка инициатив», передаёт корреспондент ПАИ.
Глава региона сообщил, что в следующем году вместо 55 млн рублей на поддержку ТОС будет выделено 110 млн рублей. Михаил Ведерников подчеркнул, что решение принято совместно с Александром Котовым.
«Важно, чтобы грантов хватало на 1/2 или лучше 2/3 заявок», – подчеркнул губернатор.
Напомним, в 2022 году в Псковской области реализовали 139 проектов ТОС за счёт регионального бюджета.
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