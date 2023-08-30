Региональная поддержка ТОС в Псковской области увеличится в два раза

14:14, 30 августа 2023, ПАИ

Региональная поддержка ТОС увеличится в два раза и составит 110 млн рублей. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на форуме местного самоуправления и поддержки общественных инициатив. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Вместе с депутатами областного Собрания мы из года в год стараемся увеличивать объём грантовых конкурсов – в целом с 2019 года на реализацию проектов ТОС из областного бюджета выделено 137 млн рублей. Начинали с 3,5 млн рублей, в этом году предусмотрели 50 млн, и ещё 5 млн я добавил из резервного фонда правительства. Мы посоветовались с Алексеевичем и решили, что в следующем году 55 млн рублей на финансирование ТОС превратятся в 110 млн рублей», – озвучил решение губернатор.

По словам главы региона, при таком объёме областного финансирования, выделения средств на инициативное бюджетирование и проведения муниципальных конкурсов каждая вторая заявка ТОС имеет шанс на победу.