Стали известны подробности гибели мужчины на железной дороге в Любятово

14:37, 30 августа 2023, ПАИ

Стали известны подробности гибели мужчины на железной дороге в Любятово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Вчера в 10:30 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Любятово Псковской области электропоезд Санкт-Петербург – Псков совершил наезд на человека.

Установлено, что 59-летний местный житель двигался вдоль железнодорожного полотна в непосредственной близости перед приближающимся поездом.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.