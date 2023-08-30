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Происшествия

Стали известны подробности гибели мужчины на железной дороге в Любятово

Стали известны подробности гибели мужчины на железной дороге в Любятово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Вчера в 10:30 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Любятово Псковской области электропоезд Санкт-Петербург – Псков совершил наезд на человека.

Установлено, что 59-летний местный житель двигался вдоль железнодорожного полотна в непосредственной близости перед приближающимся поездом.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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