210 абитуриентов зачислили на первый курс Псковского медицинского колледжа

14:57, 30 августа 2023, ПАИ

210 абитуриентов зачислили на первый курс Псковского медицинского колледжа. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

150 человек были зачислены на специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело» на базе 9 классов, ещё 60 абитуриентов по этим же специальностям – на базе 11 классов.

«Благодаря региональным и федеральным мерам поддержки медицинские специальности становятся всё более привлекательными для молодёжи», – подчеркнули в комитете.

Напомним, что студентам-медикам, заключившим договор о целевом обучении, предоставляется выплата стипендий. Их перечень можно посмотреть по ссылке.