Вопросы о муниципальной собственности рассмотрели депутаты Псковской гордумы
Заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности состоялось 30 августа. Его провёл депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.
Члены комитета рассмотрели вопросы о внесении изменений в положение о приватизации муниципального имущества Пскова и условия этой приватизации, а также о внесении изменений в порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города.
Ранее сообщалось, что ряд вопросов об увековечивании памяти выдающихся псковичей рассмотрели члены комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось 29 августа под председательством Натальи Мельниковой.
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