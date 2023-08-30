Вопросы о муниципальной собственности рассмотрели депутаты Псковской гордумы

15:51, 30 августа 2023, ПАИ

Заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности состоялось 30 августа. Его провёл депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Члены комитета рассмотрели вопросы о внесении изменений в положение о приватизации муниципального имущества Пскова и условия этой приватизации, а также о внесении изменений в порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города.

Ранее сообщалось, что ряд вопросов об увековечивании памяти выдающихся псковичей рассмотрели члены комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось 29 августа под председательством Натальи Мельниковой.