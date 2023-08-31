О трендах псковского рынка ипотечного кредитования рассказал региональный директор ПСБ в Пскове Андрей Копосов

12:02, 31 августа 2023, ПАИ

Наибольший объём выдачи жилищных кредитов в Псковской области в первом полугодии пришёлся на льготные госпрограммы. Этот и другие характерные для рынка ипотечного кредитования тренды озвучил региональный директор Псковского офиса ПСБ Андрей Копосов в ходе круглого стола «Недвижимость в Псковской области: тренды и прогнозы» в медиацентре ПАИ.

По словам Андрея Копосова, только за прошедшую неделю общий спрос на ипотечное кредитование по всей России в отделениях ПСБ вырос в среднем на 15 % по сравнению с предыдущей. При этом среднее количество заявок по льготным программам после изменения ключевой ставки в августе выросло на 42 %, а по классическим программам – на 47 % в сравнении с июльскими показателями. Псковская область в данном случае не исключение – в регионе также фиксируется положительная динамика.

«Можно предположить, что на фоне повышения ключевой ставки Центробанка люди, которые откладывали покупку жилья, всё же приняли это решение. В условиях снижения ставок по ипотечным госпрограммам мы ожидаем, что спрос на ипотеку с господдержкой будет расти и покупательская активность заёмщиков сместится на первичный рынок, где есть возможность получить скидку от застройщиков», – высказал экспертное мнение Андрей Копосов.

Он также отметил, что в первом полугодии наблюдается рост рынка строящегося жилья в регионе: в текущем году возводится 38 домов, которые строят 15 застройщиков.

Андрей Копосов также описал типичный «портрет заёмщика по ипотеке» в регионе. По его словам, средний возраст заёмщика в Псковской области – 30-40 лет. Мужчины чаще оформляют ипотечные займы, чем женщины: на мужчин приходится 70 % жилищных кредитов. Кроме того, 40 % клиентов выбирают квартиры с двумя и более комнатами. Средний чек по ипотеке в сравнении с прошлым годом вырос незначительно. Тогда он составлял 2,6 млн рублей, сейчас – 2,7 млн рублей.