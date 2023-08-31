Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

XIII Псковские международные краеведческие чтения пройдут в Пскове

XIII Псковские международные краеведческие чтения пройдут в Пскове с 6 по 8 октября. Мероприятие посвящено 1120-летию первого упоминания Пскова в летописи и культурно-историческому и природному наследию Псковской земли, путям и проблемам его сохранения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Фото: ПАИ

Это мероприятие, в котором ежегодно принимают участие краеведы со всей России и из-за рубежа, объединённые интересом к изучению истории Псковского края. В этом году в Псков приедут участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, Челябинска, Саратова, Тулы и других городов России, а также из Белоруссии. 

Участники выступят с докладами на темы: «Малоизвестные страницы истории «Дома Святой Троицы», «Роль Пскова в истории Государства Российского», «Имя в истории края, России», «Культурно-историческое и природное наследие Псковской земли, проблемы и пути его сохранения», «Краеведение как наука. Краеведческое движение в современной России».

Мероприятия Чтений пройдут на нескольких площадках: в Колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, в Детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова, в Средней общеобразовательной школе № 1 имени Л. М. Поземского, а также в Центре туризма и творческих индустрий Пскова – в Доме Беклешова, первом собственном здании Губернской гимназии.

«В рамках Чтений на «доме старой гимназии» будут открыты две памятные доски личностям, судьба которых тесно связана не только с Псковской землёй, но и непосредственно с этим зданием, – Александру Агину и Александру Яхонтову. Известный художник, основоположник российской жанровой иллюстрации А. А. Агин здесь учился; поэт, переводчик, общественный деятель А. Н. Яхонтов десять лет служил директором гимназии и жил в этом доме», – отметили в администрации. 

Открытие конференции пройдёт 6 октября в Детской музыкальной школе № 1 в 10:15; а подведение итогов – 7 октября в Псковском колледже искусств в 15:00.  Для участников конференции проведут экскурсии 8 октября. 

Отметим, организаторами выступают Псковское реготделение Союза краеведов России, администрация Пскова, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 августа 2023

XIII Псковские международные краеведческие чтения пройдут в Пскове

30 августа 2023

Псковичей приглашают на концерт органной музыки 3 сентября

30 августа 2023

Круглый стол по теме обороны Пскова в XVI веке проходит в Покровской башне

30 августа 2023

Документальный фильм сняли в Псковском музее-заповеднике

29 августа 2023

Порядка 1500 человек посетило фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»

29 августа 2023

Познакомиться с двумя писателями современности смогли псковичи на встрече в «Лофте»

29 августа 2023

Псковичей предупредили о санитарных днях в музее-заповеднике

29 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Открытие филиала Русского музея в Печорах


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...