XIII Псковские международные краеведческие чтения пройдут в Пскове

11:08, 31 августа 2023, ПАИ

XIII Псковские международные краеведческие чтения пройдут в Пскове с 6 по 8 октября. Мероприятие посвящено 1120-летию первого упоминания Пскова в летописи и культурно-историческому и природному наследию Псковской земли, путям и проблемам его сохранения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Это мероприятие, в котором ежегодно принимают участие краеведы со всей России и из-за рубежа, объединённые интересом к изучению истории Псковского края. В этом году в Псков приедут участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, Челябинска, Саратова, Тулы и других городов России, а также из Белоруссии.

Участники выступят с докладами на темы: «Малоизвестные страницы истории «Дома Святой Троицы», «Роль Пскова в истории Государства Российского», «Имя в истории края, России», «Культурно-историческое и природное наследие Псковской земли, проблемы и пути его сохранения», «Краеведение как наука. Краеведческое движение в современной России».

Мероприятия Чтений пройдут на нескольких площадках: в Колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, в Детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова, в Средней общеобразовательной школе № 1 имени Л. М. Поземского, а также в Центре туризма и творческих индустрий Пскова – в Доме Беклешова, первом собственном здании Губернской гимназии.

«В рамках Чтений на «доме старой гимназии» будут открыты две памятные доски личностям, судьба которых тесно связана не только с Псковской землёй, но и непосредственно с этим зданием, – Александру Агину и Александру Яхонтову. Известный художник, основоположник российской жанровой иллюстрации А. А. Агин здесь учился; поэт, переводчик, общественный деятель А. Н. Яхонтов десять лет служил директором гимназии и жил в этом доме», – отметили в администрации.

Открытие конференции пройдёт 6 октября в Детской музыкальной школе № 1 в 10:15; а подведение итогов – 7 октября в Псковском колледже искусств в 15:00. Для участников конференции проведут экскурсии 8 октября.

Отметим, организаторами выступают Псковское реготделение Союза краеведов России, администрация Пскова, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий».