До +22 градусов ожидается в Псковской области 1 сентября
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 1 сентября. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер южных и юго-западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Ранее сообщалось, что сентябрь в Псковской области будет на два градуса холоднее климатической нормы.
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