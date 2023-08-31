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Общество

Вопросы взаимодействия МЧС России и Псковского региона обсудили в областном правительстве

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы МЧС России Александра Куренкова состоялась сегодня. На ней обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия МЧС России с органами местного самоуправления в целях обеспечения комплексной безопасности на территории региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Отдельно рассмотрели тему развития добровольной пожарной охраны в регионе. На сегодняшний день в Псковской области при содействии местного правительства функционирует 19 добровольных пожарных команд и 38 дружин, которые оказывают активную помощь в ликвидации пожаров. Михаил Ведерников отметил, что также в области создан отряд «Дружина», в задачи которого в том числе входит оказание содействия МЧС в обеспечении безопасности.

Речь шла и о комплексном развитии противопожарной и аварийно-спасательной служб региона. В последние годы ведётся работа по обновлению парка специализированной техники. На территории всех муниципалитетов развёрнута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, модернизирована территориальная автоматизированная система централизованного оповещения населения Псковской области. На эти цели в этом году из бюджета области выделено более 100 млн рублей.

Александр Куренков отметил особое внимание губернатора к деятельности МЧС. «Сегодня мы посмотрели целый ряд объектов и обсудили широкий круг тем. Видно, что вопросы защиты граждан для вас не пустые слова», – подчеркнул министр.  

Михаил Ведерников в свою очередь поблагодарил главу МЧС за колоссальную поддержку региона и выразил готовность продолжать совместную работу по совершенствованию материально-технической базы.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Михаил Ведерников наградили сотрудников ГУ МЧС России по Псковской области государственными, ведомственными и региональными наградами.

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