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Общество

Жители Тямши возложили цветы к обелиску односельчанам, погибшим в годы войны

Возложение цветов к обелиску состоялось в деревне Тямша сегодня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

В сообщении говорится, что жители очень трепетно относятся к этому месту памяти. ТОС «Тямша» приняло решение подать заявку на грант именно на благоустройство этой территории. Небольшой монумент был установлен 55 лет назад в память об односельчанах, работниках колхоза «Металлист», которые ушли на Великую Отечественную войну и не вернулись с полей сражений.

Проект благоустройства был реализован благодаря совместным усилиям ТОС и Тямшанской волости.

«Реализация проекта – очень достойный поступок жителей Тямши. Такое трепетное отношение к памяти павших вызывает большое уважение!» – добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что грантовую поддержку территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Псковской области увеличат вдвое, до 110 млн рублей, в следующем году.

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