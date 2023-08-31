Жители Тямши возложили цветы к обелиску односельчанам, погибшим в годы войны
Возложение цветов к обелиску состоялось в деревне Тямша сегодня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.
В сообщении говорится, что жители очень трепетно относятся к этому месту памяти. ТОС «Тямша» приняло решение подать заявку на грант именно на благоустройство этой территории. Небольшой монумент был установлен 55 лет назад в память об односельчанах, работниках колхоза «Металлист», которые ушли на Великую Отечественную войну и не вернулись с полей сражений.
Проект благоустройства был реализован благодаря совместным усилиям ТОС и Тямшанской волости.
«Реализация проекта – очень достойный поступок жителей Тямши. Такое трепетное отношение к памяти павших вызывает большое уважение!» – добавили в администрации.
Ранее сообщалось, что грантовую поддержку территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Псковской области увеличат вдвое, до 110 млн рублей, в следующем году.
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