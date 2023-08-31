Одно из почтовых отделений в Печорах открылось по новому адресу

20:02, 31 августа 2023, ПАИ

Почтовое отделение с индексом 181502 открылось по новому адресу в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Новый адрес отделения – улица Заводская, дом 1.

Теперь жители микрорайона Майский будут получать почтовые услуги в современном помещении, расположенном на первом этаже торгового центра.

«В этом офисе мы обслуживаем более 6 000 жителей микрорайона. Самое важное отличие нового отделения в том, что оно более комфортно для клиентов и сотрудников. Вместе с правительством Псковской области мы рассмотрели несколько вариантов размещения отделения. Считаем, что данное расположение максимально удобно жителям. Нам удалось в кратчайшие сроки решить организационные вопросы и переехать по новому адресу», – прокомментировала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

В помещении есть кресла для посетителей, столы для заполнения бланков и упаковки отправлений, информационные и POS-терминалы для оплаты почтовых услуг банковскими картами.

Отделение работает по будням с 9:00 до 17:00, в субботу – с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной. Клиентам доступен весь перечень современных почтовых сервисов как для физических, так и для юридических лиц.

Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков провели переговоры о проблемных вопросах и перспективах совместной работы. Целью рабочей встречи стало повышение качества работы почтовых отделений на территории Псковской области и улучшение условий труда персонала.