Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Одно из почтовых отделений в Печорах открылось по новому адресу

Почтовое отделение с индексом 181502 открылось по новому адресу в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Фото здесь и далее: УФПС Псковской области

Новый адрес отделения – улица Заводская, дом 1.

Теперь жители микрорайона Майский будут получать почтовые услуги в современном помещении, расположенном на первом этаже торгового центра.

«В этом офисе мы обслуживаем более 6 000 жителей микрорайона. Самое важное отличие нового отделения в том, что оно более комфортно для клиентов и сотрудников. Вместе с правительством Псковской области мы рассмотрели несколько вариантов размещения отделения. Считаем, что данное расположение максимально удобно жителям. Нам удалось в кратчайшие сроки решить организационные вопросы и переехать по новому адресу», – прокомментировала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

В помещении есть кресла для посетителей, столы для заполнения бланков и упаковки отправлений, информационные и POS-терминалы для оплаты почтовых услуг банковскими картами.

Отделение работает по будням с 9:00 до 17:00, в субботу – с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной. Клиентам доступен весь перечень современных почтовых сервисов как для физических, так и для юридических лиц.

Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков провели переговоры о проблемных вопросах и перспективах совместной работы. Целью рабочей встречи стало повышение качества работы почтовых отделений на территории Псковской области и улучшение условий труда персонала.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 августа 2023

Новую волейбольную площадку открыли в Черёхе

31 августа 2023

Завершился ремонт школы имени Пушкина в Пушкиногорском районе

31 августа 2023

В Пскове у двух членов семьи на диспансеризации выявили рак

31 августа 2023

Дополнительные 11 млн рублей в бюджете Пскова пойдут на городские нужды – Юлия Пожидаева

31 августа 2023

16 студентов работали в Псковской клинической больнице во время каникул

31 августа 2023

Как прошла международная арт-резиденция для молодых музыкантов, рассказали псковичам

31 августа 2023

Одно из почтовых отделений в Печорах открылось по новому адресу

31 августа 2023

Более 6000 проектов поддерживает Президентский фонд культурных инициатив по всей России


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...