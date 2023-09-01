До +22 градусов ожидается в Псковской области сегодня

08:16, 01 сентября 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 1 сентября. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных и юго-западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области днём составит от +17 до +22 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ранее сообщалось, что сентябрь в Псковской области будет на два градуса холоднее климатической нормы.