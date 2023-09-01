Борис Елкин поздравил псковичей с Днём знаний
С Днём знаний поздравил псковичей глава города Борис Елкин. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
«Встреча со школьными друзьями и любимыми учителями, новые учебники и тетради, парадная форма и цветы! Сегодня День знаний – начало учебного года, который обязательно принесёт что-то новое, интересное, незабываемое!» – отметил он.
Глава Пскова поздравил всех школьников, студентов, учителей и преподавателей с этим праздником.
Борис Елкин также пожелал успехов, терпения и настойчивости на пути к своей цели.
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