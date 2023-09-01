Борис Елкин поздравил псковичей с Днём знаний

08:55, 01 сентября 2023, ПАИ

С Днём знаний поздравил псковичей глава города Борис Елкин. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале.

«Встреча со школьными друзьями и любимыми учителями, новые учебники и тетради, парадная форма и цветы! Сегодня День знаний – начало учебного года, который обязательно принесёт что-то новое, интересное, незабываемое!» – отметил он.

Глава Пскова поздравил всех школьников, студентов, учителей и преподавателей с этим праздником.

Борис Елкин также пожелал успехов, терпения и настойчивости на пути к своей цели.