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Михаил Ведерников: 1 сентября – особенный день, который открывает дорогу в будущее

С Днём знаний и началом учебного года поздравил педагогов, родителей, школьников, студентов, курсантов и кадетов от имени правительства Псковской области губернатор Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

«1 сентября – особенный день, который открывает дорогу в будущее для школьников, студентов и всех, кто получает образование. В этом году впервые порог школы перешагнут 7 400 малышей, которые теперь носят гордое звание «первоклассник». Для детей и их родителей это долгожданное событие и новый этап в жизни. Искренне желаю успехов, сил и терпения, пусть учеба будет интересной и увлекательной», – отметил глава региона.

Особые слова признательности глава региона выразил учителям, педагогам и наставникам. «Для вас начинается период очень плотной работы – знакомство с новыми учениками и их родителями, настройка всех образовательных процессов и программ. Спасибо, что с таким терпением передаёте им своим знания, учите наших детей быть добрыми и трудолюбивыми, воспитываете в них лучшие качества – любовь к Родине, уважение к старшим, стремление к справедливости», – отметил Михаил Ведерников.

По его словам, новый учебный год — это маленькая жизнь, со своими заботами, волнениями, достижениями, победами и открытиями. «От всей души желаю всем нашим школьникам и студентам, чтобы этот учебный год был полезным, помог вам приобрести новые знания и профессиональные навыки, выявить ваши таланты и сильные стороны. Потому что именно знания позволят воплотить ваши мечты, добиться целей и выстроить отношения с интересными людьми», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников пожелал псковичам здоровья, всего самого доброго и успешного учебного года.

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