Свято место

19:40, 02 сентября 2023, ПАИ

О том, какие объекты в рамках реставрации Псково-Печерского монастыря и Печор уже запущены в работу и что ещё предстоит реализовать, какие находки открылись взору строителей и чем проектировщикам способны помочь архивы, рассказал директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко в рамках программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Псково-Печерская обитель на протяжении своей более чем полутысячелетней истории остаётся одним из основных центров притяжения паломников и туристов в области. Учитывая тот факт, что монастырь является памятником федерального значения, подготовка к этой дате началась загодя. Инициативы губернатора Михаила Ведерникова и владыки Тихона нашли понимание и поддержку в федеральных министерствах и ведомствах, и уже в 2021 году была разработана и принята концепция развития Печор, согласно которой сегодня и проводят грандиозную реставрацию. По словам губернатора, «Печорам выпадает исторический шанс пройти серьёзное обновление».

В свою очередь владыка Тихон выражает надежду на то, что реализация концепции позволит вернуть Печорам облик «западного русского города с уникальными традициями и архитектурой».

Напомним, разработкой концепции занимались специалисты Московского архитектурного института, архитектурной мастерской, основанной в Сретенском монастыре, и АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

А в плане реализации проекта большую помощь оказывает государство.

Мы оздоравливаем памятники

– Какова общая концепция реставрации Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сроки исполнения, сметная стоимость проекта? В каком году приступили к проектированию? С какими сложностями столкнулись?

– Дата очень важная – 550-летие Псково-Печерского монастыря – обусловила появление концепции реставрации не только монастыря, но и города Печоры.

В монастыре насчитывается более 20 объектов – это стены и башни, храмы и церкви. И, соответственно, перед нами стоит задача полностью отреставрировать монастырь, подготовить его к современному использованию. На протяжении длительного времени здесь проводили лишь косметические ремонты, а такой комплексной реставрации не проводилось со времён отца Алипия, с 1965-1968 годов. Тогда фактически из руин были подняты стены, башни, были сделаны гульбища – ходы на стенах.

Сейчас мы проводим комплексную реставрацию. Такой, пожалуй, никогда ещё не было! Когда заходим на объект, зачищаем штукатурку, откапываем фундаменты и видим реальную ситуацию, которая говорит о том, что монастырь, находясь в овраге, а храмы – непосредственно в склонах, – постоянно испытывают на себе влияние воды. Она идёт и сверху, и снизу – это, безусловно, накладывает свой отпечаток. И в таких условиях монастырь находится уже 550 лет. Думаешь: вроде столько лет стоит и ещё простоит! Но это только на первый взгляд так. Время делает своё дело: материалы разрушаются, особенно известняк. Это хоть и крепкий материал, но в нём есть глиняные прожилки, которые разрушаются от влаги.

Есть ещё один момент. Даже учитывая, что комплексная советская реставрация была очень хорошей, особенно на тот период, когда после войны нужно было восстанавливать Псков и монастырь, но какие тогда были материалы? Использовался цемент, который дал большую деструкцию камня. Мы сейчас это наблюдаем фактически на каждом объекте, причём не только в Печорах.

В стенах толщиной в три-четыре метра деструкция порой доходит до метра. Всё нужно воссоздавать, делать новую кладку, проводить укрепляющие мероприятия, отводить воду. Это очень важно. Ведь надо не просто возвести новую стену, но сделать так, чтобы эта вода больше не попадала на эту стену.

Монастырь с точки зрения геологии и геодезии – это огромный живой организм, и на его строения влияет множество факторов. Это не только погода, а в первую очередь то, что здесь сейчас идёт огромная стройка, создающая определённые вибрации, давление, ведь работают разные механизмы, машины и люди. Всё это сказывается на склонах и способствует тому, что они «ползут». В 2019 году мы провели работы по укреплению склонов, установили датчики, которые дают информацию об их движении. Могу отметить, что сейчас они в достаточно стагнирующем состоянии.

Если говорить о стоимости проекта, то можно дать лишь суммарную оценку работ и в монастыре, и в Печорах. Этот грандиозный проект доходит до миллиарда рублей. Стоит подчеркнуть, что экспертизная стоимость одна, а по факту мы стараемся экономить 20-30 %. Причём экономим не за счёт качества материалов, главное тут контроль технологии и объёмов работ. Вот в этом и заключается вся экономия. Важный фактор в ценообразовании – материалы. Сейчас ушли импортные поставщики, и мы работаем с российскими производителями, у которых наименования разные, а состав и качество одно и то же.

Реставрация – та же медицина. Только мы оздоравливаем памятники. И если здания при старых технологиях простояли долго, то при нынешних должны эксплуатироваться ещё дольше. Минимум 150-200 лет – это 100 %.

История в ликах. Алипий Беспечальный

Беспечальный – именно такое значение несёт древнегреческое имя Алипий. Однако его обладателю Алипию (Воронову) на долю выпало немало лиха. Но все беды и трудности он переживал стоически. Архимандрит, наместник Псково-Печерского монастыря Алипий в миру Иван Михайлович Воронов, родился 28 июля 1914 года в деревне Торчиха (Тарчиха) Московской губернии. Прошёл трудными дорогами войны от Москвы до Берлина, отмечен самыми высшими воинскими наградами. Сменил гимнастёрку на рясу монаха, а в 1959 году отец Алипий был назначен наместником Псково-Печерского монастыря. Сохранив обитель от закрытия, он смог ещё и вернуть сокровища, вывезенные в 1944 году нацистами из монастырской ризницы.

В монастыре архимандрита Алипия называют не иначе как Великий Наместник, ведь «его трудами и мужеством Псково-Печерская обитель была не только спасена от закрытия, но и украсилась цветом старчества, не говоря уже о замечательном внешнем благолепии».

«Побеждает тот, кто переходит в наступление», – именно так говаривал он, и всегда следовал этому принципу. Поэтому даже в непростые годы, наместник восстановил из руин могучие крепостные стены, отреставрировал находившиеся в запустении храмы, безупречно профессионально раскрыл древние фрески, привёл в должный вид настоятельский и братские корпуса.

До конца своих дней он оставался художником, хранителем и собирателем культурных ценностей, за что его даже называли «псковским Третьяковым».

Он спас от продажи за границу произведения русских и зарубежных живописцев, а перед смертью безвозмездно передал эти шедевры в Русский музей. А ещё он насадил по всей обители сады и цветники, превратив монастырь в одно из красивейших мест земли Псковской.

От кельи до крепости

– Проведите экскурс в историю: сколько башен, храмов и других объектов было в обители в период максимального расцвета и сколько сохранилось до наших дней?

– На самом деле тот монастырь, который мы сейчас видим, конечно, изменился в сторону увеличения. Начало было положено в 1473 году, когда буквально в склоне горы был устроен Успенский храм.

Этот храм стоит по сей день. Конечно, появились надстройки, и все эти балки и стропила лежат прямо на земле. Это не совсем правильно. Сейчас мы разрабатываем проект, который позволит привести всё в порядок.

Позже были построены другие храмы нынешнего ансамбля Псково-Печерского монастыря, которые тоже охвачены реставрационными работами. Сюда стоит отнести церковь Николы Вратаря (построена зодчим Павлом Заболотным в 1564 году), Благовещенскую церковь (1869 год, дата установлена благодаря найденному при разборке каменного престола антиминсу), ризницу, служившую казной и сокровищницей, в которой хранились дары царей и жертвователей (постройка датирована концом XVII века), и Большую звонницу – одно из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа. Она была построена на месте старой деревянной в 1523 году. Собрание колоколов монастыря – одно из крупнейших на Северо-Западе России, оно насчитывает более 30 колоколов.

Позже, в 1815-1827 годах, по проекту итальянского архитектора Луиджи Руска в стиле классицизма был возведён большой Михайловский собор. Он был построен в память избавления Пскова от нашествия Наполеона, произошедшего после совершения крестного хода с иконой Божией Матери Умиление. В ночь на 8 (20) октября 1812 года русские войска под командованием генерал-фельдмаршала графа Петра Витгенштейна освободили Полоцк, тем самым избавив Псков от опасности. На месте, где ныне возвышается Михайловский собор, некогда стояла боевая башня из бруса. А Сретенская церковь в 1870 году была перестроена из бывшей монастырской трапезной, которая известна с 1541 года. Храм играет очень важную роль в жизни монастыря, поскольку там находится рака со святыми мощами Симеона Псково-Печерского. На время реставрации мощи перенесены в Михайловский собор.

Так монастырь постепенно прирастал. Учитывая, что он находится в приграничье, появилась необходимость строить оборонительные сооружения – стены, башни. Монастырь стал ещё и хорошей крепостью. Были возведены каменные стены, построено девять каменных башен. Общая протяженность крепостных стен составляет 810 метров, высота 10 метров, толщина 2,5 метров.

В 1662-1664 годах Пётр I распорядился построить Святые врата – Петровскую башню. Когда мы входим в монастырь, мы идём именно через неё, она – самая поздняя и была построена как дополнительное укрепление, чтобы противостоять атакам шведского войска. В начале XVIII века по указу Петра I башня была надстроена деревянным ярусом со шпилем, увенчанным двуглавым орлом. Так она приобрела новую парадно-дозорную функцию. Кстати, в ходе реставрации благодаря работе с архивами в башне были раскрыты бойницы для пушек.

В настоящее время мы можем увидеть девять крепостных башен. Это Петровская, Острожная, Тайловская, башни Верхних и Нижних решеток, Тарарыгина, Изборская, Благовещенская, и Никольская башни.

Шли годы, монастырь развивался, но во время и после войны он сильно пострадал. На архивных фотографиях мы видим, как он выглядел в 60-е годы ХХ века, до глобальной реставрации: были разрушены стены, не было ходов, многое было утрачено. Благодаря колоссальным работам их воссоздали, и сейчас мы видим монастырь в очень хорошем состоянии. Не стоит забывать, что монастырь – это не просто комплекс зданий, прежде всего это дом, где живут иноки, монахи, и там, конечно же, есть жилые корпуса, трапезная, много хозпомещений и всевозможных складов. Монастырь условно можно разделить на основную, историческую часть и хозяйственную. В процессе реставрации, кстати, мы много помещений раскрыли. Так что работы продолжаются, объём их достаточно большой.

Конкретно. Военная история монастыря

С началом Ливонской войны по указу Ивана Грозного на границе с Ливонией была возведена крепость. Строительство шло на протяжении семи лет – с 1558 по 1565 годы. Основной боевой силой крепости были стрельцы, переселённые сюда из Москвы. Первое боевое крещение крепость получила осенью 1581 года. Тогда Псково-Печерский монастырь выдержал несколько атак войск польского короля Стефана Батория, осаждавшего в это время Псков. Позднее монастырь пережил множество нападений шведских, литовских и польских завоевателей, приходивших в разные годы под его стены.

Петровские бастионы были возведены по приказу Петра I в 1701 году, во время Северной войны. Они окаймляли почти все башни Печор, за исключением башен Верхних и Нижних решеток. В том же 1701 году защитники Печерской крепости отразили два нападения шведских отрядов. А последнее сражение под крепостными стенами произошло в 1703 году. Военная история монастыря как крепости закончилась в 1721 году, когда был подписан Ништадтский мир, отодвинувший границу России на запад.

Комплексный подход

– На каких объектах реставрация уже закончена, а где ещё продолжится после праздника?

– Реставрация в монастыре будет продолжаться ещё примерно два года, потому что сразу запустить в работу все объекты невозможно. Сейчас мы взяли тот максимум, который только был возможен. Мы же учитываем не только технологический процесс, но ещё и то, что монастырь живёт своей жизнью. Соответственно, должны проходить службы, братия должна где-то жить, нужно, чтобы паломники имели возможность прикасаться к святыням. Поэтому мы выбрали несколько храмов, которые можем реставрировать. В них, естественно, служба не идёт. Сейчас это Лазаревский храм, Сретенская и Благовещенская церкви и Большая звонница.

Колокольня была аварийной. Мы поменяли основания, балки, и уже на праздник можно будет услышать колокольный звон.

Если конкретизировать по срокам, то работы в Лазаревской церкви завершим к концу этого года. На службы это никак не влияет. Сретенскую церковь также планировали завершить в этом году, но в ходе работ обнаружили, что старинное крыльцо ризницы дало трещину. Так что сроки планируем продлить до следующего года. Хотя храм начнёт работать раньше, потому что параллельно ведутся отделочные работы. Изюминкой храма будет интересный исторический интерьер.

Комплексная реставрация включает в себя укрепление фундаментов церквей и стен, а также реставрацию основных помещений, где проходят богослужения. Помимо укрепления, заменяются окна, реставрируется камень, производится отделка и замена кровли. В связи с праздником и с особенностями технологического процесса мы нашли вариант, как можно это всё запараллелить, чтобы мы могли, не нарушая технологии, успеть всё сделать.

– Когда планируете приступить к реставрации Михайловского собора? Какие объёмы предвидите?

– В следующем году, весной, мы, скорее всего, приступим и к реставрации Михайловского собора. Но тут надо учесть, что этот собор основной, он вмещает в себя большое количество людей. И здесь очень важно всё обсудить с владыкой Тихоном, найти момент, когда мы на два-полтора года сможем закрыть храм на реставрацию. Также нужно учесть, что проект сделан уже полтора года назад и указаны расценки того времени. То есть здесь немножко надо будет актуализировать. Но это никак не повлияет на начало работ.

Также мы очень много делаем в монастыре инженерных коммуникаций: подводим канализацию, воду, электричество. И эти работы до праздника мы в основной массе уже завершили. Много глобальных работ, которые ранее никогда не делались, что позволит улучшить качество воды, усилить электрические мощности. Где-то до сих пор ещё попадается проводка 60-х годов! Теперь будет безопаснее и экономнее в плане коммунальных платежей. Так что всё постепенно развивается.

Легенды и факты

Успенская пещерная церковь – это своеобразные врата в Богом зданные пещеры, то есть «созданные Богом». Именно здесь уже не одно столетие находят упокоение монахи.

Ещё в XV веке местный житель Иван Дементьев рубил деревья на склоне оврага. Одно из деревьев покатилось, повалив другие, и под их корнями открылся вход в пещеру, где, по легенде, жили монахи из Киево-Печерской лавры, пришедшие сюда, спасаясь от многочисленных набегов крымских татар. Согласно легенде, случилось это в 1392 году.

Официальной датой основания Псково-Печерского монастыря принято считать 28 августа 1473 года. Тогда в день Успения Пресвятой Богородицы была освящена пещерная церковь, выкопанная в песчаном холме.

Расцвет монастыря пришелся на XVI век, когда настоятелем был незаурядный человек игумен Корнилий (1501-1570). Надо отметить, что настоятелем он стал в 1529 году, когда ему было всего 28 лет. Однако он так сумел обустроить монастырскую жизнь, что число насельников многократно выросло. Он начал вести летопись монастыря, организовал иконописную мастерскую, собрал солидную библиотеку, основал в Пскове подворье Псково-Печерского монастыря, на котором возвели церковь Одигитрии. Корнилий ходил в пограничные ливонские земли, проповедовал православие среди сету и эстов. Именно он убедил Ивана Грозного построить крепость для защиты русских земель от нападений ливонцев. После возведения крепостных стен обитель превратилась в грандиозное оборонительное сооружение.

Уникальный проект

– Об Успенском пещерном храме говорят как о восьмом чуде света. Правда ли, что в пещерах сохранилось русло подземной реки и проектом предусматривалось накрыть его специальным стеклом, чтобы была возможность там ходить? Каковы причины временного сворачивания этого проекта?

– Этот грандиозный проект в работе, но он приостановлен на время СВО, поскольку весьма дорогостоящий. Сейчас не время для таких масштабных инициатив. Но, тем не менее, проектные работы, пусть и не так интенсивно, всё же продолжаются.

Подобных уникальных проектов вообще не было, для него Минстрой разрабатывает специальные техусловия. Нужно учитывать, что через этот пещерный подземный храм будет протекать подземная река, а сам он должен будет соединяться с монастырем.

Это большое инженерное сооружение, в котором надо учесть и вентиляцию, и пожарные выходы, и систему эвакуации, и электрические мощности. Сейчас мощностей на это сооружение в Печорах просто нет, нужно строить новую, более мощную, подстанцию. Очень важно сейчас разработать конструктивные решения, чтобы минимизировать воздействие на сам монастырь. Потому что цель любых реставрационных или строительных работ – сохранение основного монастыря. Только исходя из этого мы можем принимать какие-то решения.

– Почему в пещерах начала подниматься температура? Какие меры были предприняты, чтобы стабилизировать ситуацию?

– Пещеры – очень тонкий организм. Там должна быть температура до +10°С. Она сейчас, кстати, достигнута. Песок, скрепляющий природный цементный состав, должен соответствовать температуре 8-12°C. Если поднимается температура и влажность, песок начинает разрушаться. А когда температура поднималась до +15°С, он просто выпадал. Это реально была очень опасная ситуация, в пещеры даже перестали водить экскурсии. Это была большая проблема. Тогда кафедрой инженерной геологии МГУ были проведены комплексные исследования, определены причины и стабилизирована температура. Были учтены все нюансы: на Святой горке много растений, и их постоянно поливали; не было водоотведения склонов, и вода просачивалась внутрь пещеры; за стенами монастыря располагался пожарный водоем. Эти причины были устранены, организовали правильный полив растений. Этот комплекс мероприятий дал эффект – температура восстановилась. Плюс ещё сделали интервал между экскурсиями – пещеры отдыхают. Очень важно, чтобы этот температурно-влажностный режим сохранялся.

– Стены монастыря частично в побелке, а частично без неё. В перспективе какими вы их видите?

– На самом деле штукатурный слой стены неравномерный. В принципе стены такими и останутся, за исключением стен или башен, которые будут приведены к историческому облику. Это предусмотрено проектом. Где известняк и штукатурка – это исторический слой. Мы только укрепляем и оставляем как есть. Даже когда реставрируем ступени к Успенскому храму, делаем всё, чтобы они оставались такими же неказистыми и неровными. Это очень аккуратная работа. Самое главное для нас – выполнить задачу, которую поставил владыка Тихон: сохранить идентичность монастыря.

Удивительные находки

– Расскажите об экспедиции в монастырь физиков-ядерщиков. Говорят, что ими были вычислены новые улицы в пещерах. Есть ли у вас планы на перспективу поучаствовать в этой работе?

– Владыка благословил проведение этих изыскательских работ, и специалисты практически на протяжении года проводят исследования. Они приезжают со своим не имеющим аналогов оборудованием, о котором не рассказывают. В ходе исследований уже удалось выявить несколько объёмов пространств, о которых мы ранее не знали. Раскрыты два помещения и новые входы. Когда мы рассматривали вариант, как решить вопросы температурно-влажностного режима, мы тоже сканировали эти пещеры, и у нас была схема, которая в принципе подтверждается. Но новые объёмы, которые были вскрыты, конечно, мы не находили.

– Какие уникальные находки были выявлены в ходе реставрации? Как действуете, чтобы не внедряться в тело древнего памятника и не исказить его? Открывались ли вашему взору древние росписи храмов и керамиды, требующие особого подхода в реставрации? Где хранятся все эти реликвии?

– Когда вскрывали стену в Сретенском храме, в кладке была заложена керамида ХVI века. Она стала 387-й в общем списке этих уникальных историко-художественных памятников, входящих в комплекс некрополя обители. Керамиды также представляют собой памятник древнерусской эпиграфики.

Специалистами АНО была проведена фиксация местоположения на план-схемах улиц-галерей с историческими названиями существующего количества и состояния керамид с присвоением порядкового номера. Мы не только их нашли и описали – мы изучили, кому они принадлежали.

На данный момент предварительными исследованиями зафиксировано 238 керамид из известняка, 102 из керамики, 16 из мрамора, 14 из металла, 4 из гранита, 10 из камня, 1 – из дерева и металла и 1 – из металла, кирпича и известняка.

В башнях были обнаружены, можно так назвать, граффити петровских стрельцов: нарисована пушка, лошадь и на старорусском языке сделана историческая надпись.

Мы все надписи обязательно сохраняем. Даже надписи «за ВДВ». Более того, мы их укрепляем гидрофобизирующими составами, чтобы сохранять верхний слой от влаги.

На чердаке церкви Сорока учеников нашли коробку книг церковного протокола, датированных 1925-м годом. Именно они нам помогли при проектировании, ведь в них указано, какой материал использовался при ремонте. Там есть даже сметы, только написанные от руки. И мы видим, например, что плотник расписывается в получении материалов на ремонт крыши. Это самая ценная информация, которая нам нужна. Ведь в ходе проектирования, даже не вскрывая, мы можем оценить состояние объекта, знаем, какие материалы были использованы в ходе ремонта в 1925 году.

В Лазаревской церкви были обнаружены монеты: полушка ХVI-ХVII века, медные монеты, пфенниг 1912 года, царская копейка с гербом Российской империи, есть даже серебряные чешуйки.

Находим, конечно, разные иконки, какие-то оклады из серебра. Недавно в Большой звоннице нашли в бутылке послание из 1985 года от архимандрита и настоятеля отца Гавриила и казначея монастыря Нафанаила. Из него мы узнали, кто реставрировал купол звонницы.

А когда мы вскрывали фасад Сретенского храма, обнаружили оконные проёмы, потайной ход, по которому можно спуститься к Благовещенскому храму. Также в Большой звоннице, когда раскрывали полы, нашли свернутую дореволюционную фотографию старого монаха.

Кстати, в Печорах мы реставрировали объект культурного наследия – гостиницу Псково-Печерского монастыря. Там открыли музей, в котором будут выставляться всевозможные артефакты. Он стал филиалом Русского музея. Там будут выставляться картины, которые отец Алипий собирал и спасал от того, чтобы они попали на Запад. Эту коллекцию картин он передал в Русский музей, часть её также находится в Псковском музее. Некоторые картины из коллекции отца Алипия и будут временно экспонироваться в этом музее.

Архивы – это основа реставрации

– Доводится ли работать с архивными документами? Удалось ли пролить свет на какие-то исторические события или, возможно, открыть новые факты?

– Конечно. Прежде, чем приступать к работам, делается проект. В рамках проекта мы проводим изыскательские мероприятия, подразумевающие работу в архивах с другими данными – фотографиями, иконами, кинохроникой, архивами монастыря. Стоит учесть, что в монастыре есть огромная историческая библиотека. Также мы изучаем архивные данные института Спецпроектреставрация, который раньше вёл работы по всей стране.

Проектировщики стараются максимально изучить информацию и, конечно же, находят новые факты. Если брать Псково-Печерский монастырь, то именно благодаря архивам мы узнали о существовании бойниц в Святых воротах.

Что это нам даёт? В ходе работ какие-то проектные решения могут поменяться. Эта информация даёт понимание, на какой цикл мы хотим отреставрировать памятник. Допустим, Святые врата реставрируются под петровское время. А храм Николы вратаря менялся четыре раза, и мы ищем самый подходящий вариант. В маленькой с виду церкви Лазаря в глубину есть подклеты на минус семь метров. Если зайти с другой стороны, то мы попадаем в большие своды из известняка – такие красивые палаты. Там при реставрации тоже нашли помещение. К примеру, реставрирует каменщик, камень отбивает, а потом – раз, ударил – и что-то открылось!

На территории хоздвора в монастыре раньше были кельи, домики, строения, где жила братия. Сейчас там просто стоят какие-то постройки, но нигде в архивах подтверждения мы не находим. А вот иконы и гравюры дают нам такую информацию. Это на самом деле очень важный момент, который влияет на то, каким мы будем видеть памятник в перспективе. Так что архивные данные – это очень большое подспорье. Более того, это вообще основа реставрации. И те проектные решения, которые закладывает архитектор, опираются именно на эти данные.

Масштабы впечатляют!

– Предлагаю переместиться в Печоры. Город также затронула волна реставрационных работ. Расскажите об основных проектах и стадии их готовности.

– Печоры – это отдельная веха в рамках глобальной работы, предусмотренной концепцией развития. Прежде всего, конечно, стоит отметить замену внутренних коммуникаций. В рамках 550-летия монастыря выделены средства для замены сетей канализации, воды и тепла. Работы ещё идут, и до конца года, я надеюсь, они будут выполнены.

Помимо этого, строят дороги, ремонтируют дома, красят фасады, будет построена новая автостанция. В этом году мы выиграли конкурс на благоустройство территории Соборной площади, который проводил Минстрой, и сейчас реализовываем этот проект. Также благоустраивается Октябрьская площадь. Многие работы ведутся параллельно. Масштабы, действительно, впечатляют!

Только факты. Быть Печорам уездным городом

Примонастырскому городу Печоры обитель не просто дала жизнь, но и вплоть до XVIII века полностью определяла его структуру, состав населения, сферу занятий местных жителей. Статус города был узаконен высочайшим указом Императрицы Екатерины II от 7 июня 1782 года. В нём значилось: «…быть уездным городом слободе Печорам, в котором учредить все потребные присутствующие места…».

История в ликах

Завершить материал могут лишь слова почитаемого многими нашими современниками священника Русской православной церкви, который более 40 лет прожил в Псково-Печерском монастыре, всероссийского старца Иоанна (Крестьянкина). Иван Михайлович Крестьянкин был восьмым по счёту и младшим ребёнком в семье Орловских мещан. С шести лет был пономарем в церкви, а в 12 уже осознал, что хочет свою жизнь прожить в монашестве. В 1945 году экстерном сдал экзамены за весь курс духовной семинарии и был рукоположен в священный сан. Был обвинён по статье «антисоветская агитация», четыре месяца провел в Лефортовской тюрьме, затем – Бутырская тюрьма и семь лет – концлагеря в Архангельской области. В 1966 году он принимает монашеский постриг и поселяется в Псково-Печерском монастыре, где проживет до самой своей кончины в 2006 году. В 1970 году он принимает игуменство, а в 1973-м – становится архимандритом монастыря.

«Крепость с высокими толстыми стенами, с суровыми и молчаливыми стражами-башнями зорко охраняет сады с плодовыми деревьями и цветами, устремленные ввысь купола, весь монастырский мир с золотыми крестами и поющими колоколами. Крепость символизирует монастырскую строгость, недоступность монастыря и каждого инока в отдельности и вообще каждой истинно верующей христианской души для греховного мира, осаждающего и монастырь, и иноков, и всех верующих со всех сторон. А внутри нас встречают праздничные древние храмы, торжественные перезвоны колоколов, умилительное церковное пение. Именно таким – преображенным, милостивым и гостеприимным – раскрывается монастырь для всех, кто приходит сюда с верой, любовью или хотя бы с каплей надежды, приходит с раскрытой душой, без предубеждения. Можно сказать, что монастырь даёт нам пример того, как и в собственной жизни каждый из нас должен строить духовную крепость, ограждающую нас от натиска греховной стихии, крепость, ворота которой в то же время должны быть всегда открыты для любви и милосердия».

Анна Михайлова