О реставрации Псково-Печерского монастыря поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- последняя реставрация монастыря проходила при настоятеле Алипии в середине 1960-х годов;
- сейчас происходит полная реставрация 20 монастырских объектов. Реставрацию Лазаревской церкви закончат к концу 2023 года, Сретенской – через год. Общая сумма реставрации составляет около миллиарда рублей;
- Псково-Печерский монастырь всегда был хорошим оборонительным сооружением;
- основная проблема при проведении работ – повышенная влажность. «Из-за влаги материалы стен, в особенности известняк, постоянно разрушаются»;
- физики-ядерщики обнаружили новые помещения в пещерах Псково-Печерского монастыря;
- реставрационные работы в монастыре будут продолжаться ещё два года. Они не влияют на проведение богослужений в храмах;
- реставрацию Михайловского собора в Печорах планируют начать весной 2024 года;
- в Богом зданных пещерах температурный режим вырос с 10 до 15 градусов в связи с большим потоком людей. Такая температура опасна для сохранности пещер. Ситуацию удалось сбалансировать. Сейчас температура вновь около 10 градусов;
- проект реставрации подземного храма приостановлен. Согласно проекту, из монастыря можно будет переходить по пещерам в подземный храм. Также подземную реку Каменец спрячут под бронированное стекло;
- в ходе реставрационных работ были найдены образцы керамид из известняка, керамики и железа. На данный момент их количество – 387 единиц. Также обнаружена коробка книг церковного протокола;
- на стенах Благовещенского храма обнаружены граффити с изображением стрельцов Петра I. Были также найдены иконы, оклады из серебра, множество монет разного достоинства и государств, а также послание потомкам в бутылке из 1985 года от настоятеля отца Гавриила;
- все артефакты, а также коллекцию картин из собрания отца Алипия и Саввы Ямщикова планируют презентовать в строящемся на территории монастыря филиале Русского музея. «С левой стороны от гостиницы монастыря планируем открыть музей. Там будут выставляться артефакты. Это может быть даже филиалом Русского музея. Там будут выставляться картины отца Алипия, которые он собирал и спасал, чтобы они не попали на Запад. Часть коллекции он передал в Русский музей, а часть находится в Псковском музее»;
- архивы являются большим подспорьем в реставрационных работах. «Прежде чем начинать работу, в рамках проекта проводятся изыскательские работы: работы в архивах, работы с другими данными – фотографиями, иконами, кинохроникой, архивами самого объекта».
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