О реставрации Псково-Печерского монастыря поговорили на «Серебряном дожде». Главное

15:45, 04 августа 2023, ПАИ

Директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира: