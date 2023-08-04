Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О реставрации Псково-Печерского монастыря поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ. На фото Денис Василенко

Главное из эфира:

  • последняя реставрация монастыря проходила при настоятеле Алипии в середине 1960-х годов;
  • сейчас происходит полная реставрация 20 монастырских объектов. Реставрацию Лазаревской церкви закончат к концу 2023 года, Сретенской – через год. Общая сумма реставрации составляет около миллиарда рублей;
  • Псково-Печерский монастырь всегда был хорошим оборонительным сооружением;
  • основная проблема при проведении работ – повышенная влажность. «Из-за влаги материалы стен, в особенности известняк, постоянно разрушаются»;
  • физики-ядерщики обнаружили новые помещения в пещерах Псково-Печерского монастыря;
  • реставрационные работы в монастыре будут продолжаться ещё два года. Они не влияют на проведение богослужений в храмах;
  • реставрацию Михайловского собора в Печорах планируют начать весной 2024 года;
  • в Богом зданных пещерах температурный режим вырос с 10 до 15 градусов в связи с большим потоком людей. Такая температура опасна для сохранности пещер. Ситуацию удалось сбалансировать. Сейчас температура вновь около 10 градусов;
  • проект реставрации подземного храма приостановлен. Согласно проекту, из монастыря можно будет переходить по пещерам в подземный храм. Также подземную реку Каменец спрячут под бронированное стекло;
  • в ходе реставрационных работ были найдены образцы керамид из известняка, керамики и железа. На данный момент их количество – 387 единиц. Также обнаружена коробка книг церковного протокола;
  • на стенах Благовещенского храма обнаружены граффити с изображением стрельцов Петра I. Были также найдены иконы, оклады из серебра, множество монет разного достоинства и государств, а также послание потомкам в бутылке из 1985 года от настоятеля отца Гавриила;
  • все артефакты, а также коллекцию картин из собрания отца Алипия и Саввы Ямщикова планируют презентовать в строящемся на территории монастыря филиале Русского музея. «С левой стороны от гостиницы монастыря планируем открыть музей. Там будут выставляться артефакты. Это может быть даже филиалом Русского музея. Там будут выставляться картины отца Алипия, которые он собирал и спасал, чтобы они не попали на Запад. Часть коллекции он передал в Русский музей, а часть находится в Псковском музее»;
  • архивы являются большим подспорьем в реставрационных работах. «Прежде чем начинать работу, в рамках проекта проводятся изыскательские работы: работы в архивах, работы с другими данными – фотографиями, иконами, кинохроникой, архивами самого объекта».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 августа 2023

Каждый восьмой пскович считает себя интернет-зависимым – опрос

04 августа 2023

Хлебопекарню XIV века в Пскове законсервируют специалисты московского ВООПИиК

04 августа 2023

Более 70 км побережья в Псковской области очистили от мусора

04 августа 2023

До +29 градусов ожидается в Псковской области 5 августа

04 августа 2023

Псковичей приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

04 августа 2023

Фолк-группы Spiritual Seasons и DarkRiver выступят на фестивале «Железный град» в Изборске

04 августа 2023

С какими проблемами чаще всего обращаются псковичи к пародонтологу, рассказала врач

04 августа 2023

Чем отличается пародонтоз от пародонтита, объяснили псковичам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...