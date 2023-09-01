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Общество

Более 800 человек вступили в ряды отряда «Дружина» в Псковской области

Более 800 человек вступили в ряды отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» в Псковской области. Более 200 человек подали заявления после атаки беспилотников на аэропорт Пскова. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата регионального правительства – руководитель управления спецпрограмм Андрей Вьюнов на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: скриншот из видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«Знаю, что у нас уже создано 11 отделений. Немаловажно, что порядка 200 человек подали заявление после атаки беспилотников на наш аэропорт – это говорит о том, что люди понимают ситуацию и готовы тратить своё личное время для того, чтобы принимать участие в соответствующих мероприятиях и помогать обеспечивать безопасность наших объектов», – подчеркнул Михаил Ведерников.  

Андрей Вьюнов, в свою очередь, добавил, что одиннадцать филиалов в Псковской области сформированы по территориальному признаку. «Уже насчитывается более 800 сторонников. Если быть точным, цифра по состоянию на сегодня – 841 человек, но она постоянно меняется», – сказал он.

По его словам, жители Псковской области особо активно обращаются для вступления в ряды «Дружины» в последние двое суток. Так, только за сегодняшнее утро, как подчеркнул Андрей Вьюнов, в организацию поступило 50 обращений.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подписал распоряжение о создании в Псковской области автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина». Также набор добровольцев в филиалы отряда в районах Псковской области должен быть завершён к осени. 

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