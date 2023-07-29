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Общество

Набор добровольцев в отряд «Дружина» в Псковской области планируется завершить к осени

Набор добровольцев в филиалы отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» в районах должен быть завершён к осени. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Еженедельное» в своём Telegram-канале.

На этой неделе состоялась совещание по вопросу организации «Дружины», была принята дорожная карта, согласно которой уже к осени в муниципалитетах должен быть завершён набор добровольцев. «Целевой показатель – 50 человек от района, для крупных межрайонных филиалов – 200», – пояснил глава региона.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Основными критериями являются совершеннолетие и желание и возможность принимать участие в работе «Дружины». Для включения кандидатуры достаточно прислать резюме на почту druzhina@pskov.ru.

По словам псковского губернатора, в окружении найдётся место всем:

– Взрослым мужчинам, которые готовы и хотят принимать участие в патрулировании объектов, заниматься ликвидацией последствий возможных чрезвычайных ситуаций;

– Молодёжи, которая стремится развиваться и получать новые навыки, а также бонусы при поступлении и трудоустройстве;

– Пожилым людям, которые могут сообщать, например, передвижение подозрительных транспортных средств.

Михаил Ведерников отметил, что «Дружина» – это команда неравнодушных людей, которые готовы на добровольных началах принимать участие в обеспечении безопасности муниципалитетов.

Дополнительно дружинники смогут проходить обучение в центре «Воин». Центр будет специализироваться на патриотическом воспитании, образовательных курсах по самообороне, оказанию медицинской помощи, ориентировании на местности и многом другом. «Мы готовы корректировать образовательную программу в соответствии с запросами: психология, управление беспилотниками, история, ремёсла - всё, что будет интересно и полезно, мы обязательно организуем», – заверил губернатор.

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