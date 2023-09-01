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Общество

В Невеле капитально отремонтировали крышу дома на улице Энгельса

Приняты работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома в Невеле на улице Энгельса, 19. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

  • Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома в Невеле
    Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области
  • Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома в Невеле
    Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области
  • Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома в Невеле
    Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области
  • Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома в Невеле
    Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области
  • Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома в Невеле
    Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области
  • Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома в Невеле
    Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

Подрядчик демонтировал старое и установил новое кровельное покрытие, отремонтировал и покрыл составом огнебиозащиты деревянные элементы стропильной системы, сделал тепло-, паро- и звукоизоляцию чердачного помещения, прочистил вентиляционные каналы и выполнил обустройство ходов на чердаке.

Также в рамках капремонта в доме установили элементы безопасности крыши, выполнили устройство водосточной системы, отремонтировали вентиляционные трубы и каналы, установили колпаки, решётки и слуховые окна.

Приёмочная комиссия выполненных работ состоялась 23 августа. «Работы были выполнены подрядной организацией ИП Хануков <...> с должным качеством и в установленный срок. Нужно отметить, что ИП Хануков зарекомендовал себя как добросовестный подрядчик, систематически выполняющий работы с высоким уровнем качества и, как правило, с опережением графика», – подчеркнули специалисты регионального фонда капремонта.

Отметим, собираемость взносов на капитальный ремонт в доме № 19 на улице Энгельса составляет порядка 96 %. Ранее директор псковской «управляйки» объяснил, каким домам не стоит собирать взносы на капитальный ремонт на спецсчёте.

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