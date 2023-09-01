День знаний отметили в Псковском филиале Университета ФСИН России

23:53, 01 сентября 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня знаний, состоялось на плацу Псковского филиала Университета ФСИН России первого сентября. Кроме руководства, сотрудников и курсантов в нём приняли участие власти Пскова и Псковской области и представители силовых структур региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

С Днём знаний личный состав образовательной организации поздравили глава города Борис Елкин, исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов и председатель Совета ветеранов образовательной организации Степан Тунчик.

Праздничное мероприятие началось с вручения погон курсантам первого курса. Был объявлен приказ о занесении лучших работников образовательной организации на Доску почёта, а затем состоялось награждение грамотами курсантов по итогам военно-патриотического марафона «Служу России!». По традиции будущие выпускники передали ключ знаний молодому пополнению вуза.

Завершилось мероприятие торжественным маршем.