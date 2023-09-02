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Общество

Памятная акция «Помним Беслан» состоится в Пскове 3 сентября

Сотни свечей зажгут в рамках памятной акции «Помним Беслан» в Пскове 3 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

Фото: Telegram-канале «Доброволец Псковской области»

Мероприятие приурочено ко Всероссийской акции в День солидарности в борьбе с терроризмом.

Принять участие в акции может любой желающий. «Вместе мы выложим из свечей надпись «Помним Беслан», – говорится в сообщении.

Акция состоится на набережной реки Псковы, на территории Финского парка. Начало акции в 18:00.

Напомним, что также молодёжь Псковской области в возрасте от 14 лет может принять участие во всероссийской интернет-акции «Для чего я помню третье сентября».

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