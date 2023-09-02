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Культура

Продажу билетов на гастрольные спектакли театра «Пушкинская школа» открыли в «Михайловском»

Продажу билетов на гастрольные спектакли театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера открыли в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото из архива музея-заповедника «Михайловское»

Ранее сообщалось, что в этом году выступления петербургской труппы в Пушкинском заповеднике намечены на период с 20 сентября до 1 октября включительно.

Напомним также, что в проекте гастрольной афиши — десять названий из постоянного репертуара «Пушкинской школы». Два спектакля, в том числе мелодрама А. Н. Островского «Без вины виноватые» (12+), обозначены как премьерные.

В музее всем любителям театрального искусства настоятельно рекомендуют позаботиться о билетах заранее. Опыт предыдущих гастролей «Пушкинской школы» в «Михайловском» показывает, что большая часть постановок идёт здесь с аншлагом и в последние дни перед спектаклем свободных мест в зале уже может и не быть.

«На выступления театра под управлением Владимира Рецептера в Святогорье традиционно приезжает множество иногородних зрителей, в их числе — организованные группы школьников, учащихся средних специальных заведений и студентов чуть ли не изо всех районов Псковской области», – говорится в сообщении.

Полную афишу предстоящих гастрольных показов «Пушкинской школы» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» можно найти на официальном сайте заповедника.

«Билеты уже продают в кассах музея и, конечно, онлайн: главная страница сайта, плашка «Купить билет», раздел «Мероприятия», – уточнили в музее.

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