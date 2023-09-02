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Общество

Правила профилактики отравления грибами назвали псковичам

Надо помнить, что грибы, являясь по роду основных признаков растениями, содержат в своём составе вещества, имеющиеся только в животных продуктах. Поэтому они являются для человека тяжёлой, трудноперевариваемой пищей. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«Не стоит забывать о том, что грибы кумулируют (собирают) в себе многие вредные вещества из окружающей среды (соли тяжёлых металлов, радионуклиды и т. д.). При сборе грибов старых, переросших, позднего сбора, червивых возможно также отравление продуктами распада веществ (биогенными аминами)», – говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что грибы – достаточно тяжёлая пища. Поэтому не следует есть грибы людям преклонного возраста и тем, кто страдает хроническими желудочно-кишечными заболеваниями, так как даже неядовитые грибы могут вызвать обострение этих заболеваний. Также грибы нельзя давать детям до семи лет.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что правила профилактики отравлений грибами весьма просты и их легко запомнить:

– необходимо хорошо знать и уметь отличать съедобные грибы;

– нож для очистки грибов должен быть маленьким, острым и обязательно из нержавеющего материала;

– соблюдать правила обезвреживания условно съедобных грибов солью (2%-й раствор) на 2-3 дня при температуре не выше +20 градусов;

– отваривать в двух водах 15-20 минут, отвар сливать не пробуя;

– после отваривания грибы промыть, отжать и только потом использовать в пищу;

– не следует собирать старые, переросшие грибы, хотя они и не червивые;

– грибы – скоропортящийся продукт, и долго хранить их нельзя, особенно в тепле;

– не рекомендуется хранить солёные грибы в оцинкованной и медной посуде, т. к. при этом образуются окислы данных металлов, обладающие токсическими свойствами и способные привести к острым отравлениям;

– расстройство пищеварения могут вызвать и солёные грибы, поданные на стол раньше срока. Поэтому следует помнить, что сухим посолом солёные грибы можно употреблять в пищу: рыжики – через пять-шесть дней хранения, грузди – через 30-35 дней, волнушки – через 40 дней хранения;

– грибы – природные абсорбенты, а потому они собирают и накапливают в себе всевозможные ядовитые вещества. Поэтому собирать их у автомобильных и железных дорог, у военных баз, предприятий с сомнительной экологией опасно для здоровья;

– нельзя приобретать грибы в местах, не установленных для торговли.

Также сотрудники Роспотребнадзора уточнили, что категорически запрещается реализация смеси грибов, грибов солёных, маринованных, варёных, грибной икры, салатов, грибных консервов, изготовленных в домашних условиях, поскольку очень высок риск заболевания ботулизмом. Возбудители ботулизма, попавшие на гриб из почвы, хорошо развиваются в отсутствие кислорода, т. е. в герметически закупоренных банках, образуя очень сильный токсин.

«Отравление грибами – это очень опасное состояние для организма и огромная нагрузка для всех органов, поэтому следует быть осторожным при употреблении грибных блюд. При отравлении необходимо срочно обратиться за медицинской помощью», – заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее в медиацентре ПАИ руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко рассказала, как законсервировать грибы, чтобы избежать ботулизма.

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