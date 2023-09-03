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Общество

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в России 3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечают в России 3 сентября, сообщает calend.ru.

Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибло более трёхсот человек, среди них 186 детей.

Уже традиционно к этому дню в разных российских городах приурочено проведение различных памятных акций, благотворительных концертов и просветительских мероприятий. 3 сентября Россия отдаёт дань памяти тысячам соотечественников, погибших от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске и в ходе других террористических актов.

Напомним, что памятная акция «Помним Беслан» состоится в Пскове сегодня, 3 сентября. 

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