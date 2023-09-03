Более 1200 псковичей заболели ОРВИ за неделю

09:42, 03 сентября 2023, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ незначительно (на 0,9 %) снизилась в Псковской области за 34-ю неделю 2023 года (с 21 по 27 августа). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Так, за этот период зарегистрировано 1 278 случаев, что ниже недельного эпидемического порога на 36,3 %.

В управлении рассказали, что в Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с 33-й неделей 2023 года снизилась на 9,4 %. Там было зарегистрировано 653 случая, что ниже недельного порогового уровня на 7 %.

Помимо этого, в регионе специалисты зарегистрировали пять случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе два случая – в Пскове.

«Среди сезонных ОРВИ грипп протекает с наиболее выраженной клинической картиной и опасен серьёзными осложнениями: синуситами, бронхитами, отитами, пневмонией, обострением и усугублением хронических заболеваний», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Добавим, что вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

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