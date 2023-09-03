Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 1200 псковичей заболели ОРВИ за неделю

Заболеваемость ОРВИ незначительно (на 0,9 %) снизилась в Псковской области за 34-ю неделю 2023 года (с 21 по 27 августа). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

Так, за этот период зарегистрировано 1 278 случаев, что ниже недельного эпидемического порога на 36,3 %.

В управлении рассказали, что в Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с 33-й неделей 2023 года снизилась на 9,4 %. Там было зарегистрировано 653 случая, что ниже недельного порогового уровня на 7 %.

Помимо этого, в регионе специалисты зарегистрировали пять случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе два случая – в Пскове.

«Среди сезонных ОРВИ грипп протекает с наиболее выраженной клинической картиной и опасен серьёзными осложнениями: синуситами, бронхитами, отитами, пневмонией, обострением и усугублением хронических заболеваний», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.  

Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Добавим, что вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 сентября 2023

Как проходит проверка электрических подстанций, рассказали псковичам энергетики

03 сентября 2023

Вакцинацию от гриппа проводят в Великих Луках

03 сентября 2023

Более 1200 псковичей заболели ОРВИ за неделю

03 сентября 2023

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в России 3 сентября

02 сентября 2023

Новую спортивную площадку открыли в Ильинской школе Красногородского района

02 сентября 2023

В Красногородском районе очистили путь к Могиле Неизвестного Солдата

02 сентября 2023

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева вырастила арбузы

02 сентября 2023

Сотрудники полиции провели классный час в Идрицкой школе Себежского района


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...