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Культура

Опубликована афиша Псковского драмтеатра на сентябрь

Афишу на сентябрь опубликовал Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

В сентябре театральную афишу украсят события ХХХ Всероссийского пушкинского фестиваля, премьера бэби-спектакля и показы репертуарных спектаклей.

1 сентября театр представит зрителям романтическую мелодраму по повести Пушкина «Метель» с Ксенией Чеховой в главной роли, 2 сентября – трагедию Шекспира «Отелло» (в главных ролях Максим Митяшин и Наталья Петрова), 5 и 6 сентября – пушкинскую «Пиковую даму» (в роли Германна Александр Овчаренко).

7 сентября в Пскове откроется ХХХ Пушкинский театральный фестиваль, который с небольшима перерывом продлится до 28 сентября. В программе фестиваля спектакли драматических и музыкальных российских театров: Театра имени Ленсовета, московского Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, пермского «Театра-Театра», новосибирского театра «Старый дом», Мичуринского драматического театра.

«Особый раздел афиши – кукольные спектакли. Это две детские постановки по Пушкину: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» «Кукольного театра сказки» из Санкт-Петербурга и «Сказка о рыбаке и рыбке» Тверского театра кукол. Не менее интересен спектакль Театра кукол Республики Карелия «Ревизор», четырежды номинант на Национальную театральную премию «Золотая маска». Однако на этот спектакль приглашаются зрители старше 16 лет», – отметили в учреждении.  

Также в сентябре не будет приостановлен и показ репертуарных спектаклей Псковской драмы. Перед поездкой на фестиваль моноспектаклей в стране Solo спектакль «Говорит Москва» с участием Линды Ахметзяновой будет показан 10, 14 и 24 сентября. А «Лягушки», прежде чем открыть Международный фестиваль «Балтийский дом» в Петербурге, будут показаны в Пскове 30 сентября.

На фото: спектакль «Лягушки»

В музыкальной афише театра – спектакли-кабаре в постановке художественного руководителя Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз!» (8, 21, 29 сентября) и «Постой, паровоз! Вторая ходка» (9, 23 сентября и 1 октября), а также спектакль-концерт по военным песням «Случайный вальс» (16 сентября).

В честь Дня знаний младшеклассникам театр подарит показы спектакля-сказки «Слон и птичка» в воскресенье 3 сентября. А «Маленький театр», в котором идут спектакли для малышей от 2-х до 6-ти лет, начнёт работу 9 сентября: по выходным родители могут привести детей на бэби-спектакли молодого режиссера Александры Ловянниковой «Невероятные приключения голубя Петра» и «Год Жирафа». А 30 сентября и 1 октября маленьких зрителей приглашают в «Большое космическое путешествие» – на новый спектакль того же режиссера по пьесе Петра Вяткина, написанной специально для нашего театра.

Также в сентябре Псковский театр драмы покажет комедии «Пленные духи» и «Пигмалион», постановки по Чехову («Дядя Ваня», «Ионыч»), Цветаевой («Цветаева и саксофон»), Флоберу («Бовари»), современным авторам («Свидетельские показания», «Гробница малыша Тутанхамона»).

Спектакль «Морфий», открывший театральный сезон, в афишу сентября не вошел, однако зрителей приглашают познакомиться с другой работой режиссера Антона Федорова – «Котлован», выпущенный им несколько месяцев назад в новосибирском театре «Старый дом».

Ознакомиться с репертуаром Псковского театра драмы и купить билеты онлайн можно на официальном сайте театра: https://drampush.ru/afisha.

Касса театра работает ежедневно с 9.30 до 21.00 (перерыв с 15.00 до 15.30) по адресу: Псков, ул. Пушкина, 13.

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