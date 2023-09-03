ВИДЕОФАКТ. Дорожки укладывают вдоль будущего торгового центра в Неёлово
Асфальтовые дорожки укладывают вдоль будущего торгового центра в деревне Неёлово Псковского района, передаёт корреспондент ПАИ.
Напомним, что торгово-офисный центр появится на месте старого промышленного здания в деревне Неёлово к октябрю.
В здании планируется размещение магазина крупной торговой сети. Кроме этого, ведутся переговоры с руководством известного в городе ресторана. На втором этаже центра разместятся площади под аренду.
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