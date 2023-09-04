Число ДТП в Псковской области уменьшилось

12:26, 04 сентября 2023, ПАИ

1 319 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции с 28 августа по 3 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Также сотрудники Госавтоинспекции выявили 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. В том числе за повторное управление в нетрезвом состоянии задержаны три водителя.

За неделю на территории Псковской области зарегистрировано 16 ДТП. В результате дорожных аварий 23 человека получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, что в сравнении с прошлой неделей, когда было зарегистрировано 18 ДТП, количество аварий уменьшилось.