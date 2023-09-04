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Общество

Спасенные псковские медвежата прошли ветеринарный осмотр

Псковские медвежата Фасолинка и Горошинка прошли плановый ветеринарный осмотр в Центре спасения медвежат в Тверской области, сообщили специалисты Центра помощи медвежатам-сиротам в Тверской области корреспонденту ПАИ.

Фото ПАИ

«Ветеринарный осмотр оба медвежонка прошли успешно, ни у кого из нас вопросов по их состоянию нет», – рассказали в центре.

Медвежата набрали хороший вес, демонстрируют ярко выраженный страх перед человеком, который необходим для возвращения в дикую среду. Также перед возвращением в Псковскую область медвежатам предстоит пройти месячный карантин.

Ранее сообщалось, что в начале февраля 2023 года двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Позже они были переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там они получили имена Фасолинка и Горошинка. Зоозащитники планируют выпустить медвежат в дикую природу в конце сентября.

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