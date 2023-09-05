Депутаты Псковского областного Собрания сдают кровь в поддержку донорского движения

10:46, 05 сентября 2023, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания во главе с председателем регионального парламента Александром Котовым сдают кровь в поддержку донорского движения #ДавайВступай! от ФМБА России. В Пскове передвижная станция переливания крови находится на Октябрской площади. Рядом с ней с утра очередь их двух десятков человек, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вместе с Александром Котовым кровь пришли сдать депутаты Армен Мнацаканян, Игорь Дитрих, Андрей Козлов, пресс-секретарь областного Собрания Татьяна Никитина.

Марафон приурочен к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является ФМБА России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.

Проект реализуется при поддержке Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», Министерства спорта РФ, Российской федерации баскетбола, Футбольной национальной лиги, Медийной футбольной лиги, при участии Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», общероссийской организации «Российский Красный Крест».