Порховский приют получил деньги за отлов безнадзорных собак после вмешательства прокуратуры

11:24, 05 сентября 2023, ПАИ

После вмешательства прокуратуры Порховского района Псковской области приюту выплачены средства за отлов безнадзорных собак. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Порховского района.

По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой Порховского района представления более 170 тысяч рублей перечислила администрация Порховского района в адрес АНО «Приют «Добрый» Северо-Запад» за оказанные услуги по отлову безнадзорных собак.

В ходе проверки установили, что с января текущего года между органом местного самоуправления и некоммерческой организацией заключен договор на отлов и содержание безнадзорных собак, который фактически был выполнен – отловлено и помещено в приют 14 животных, однако данные услуги не были оплачены в полном объеме в связи с ненадлежащим оформлением документации.

В рамках рассмотрения внесённого представления были приняты меры к исполнению условий контракта всеми сторонами, что позволило использовать бюджетные средства по назначению.

Напомним, что зооприют «Добрый» в Порхове стал обладателем общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Инициатива».