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Общество

Гигантская тыква из Псковской области входит в пятёрку лидеров России

Гигантская тыква из Бежаницкого района Псковской области входит в пятёрку лидеров России. Об этом рассказала хозяйка тыквы Анна Каткова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото здесь и далее: семья Катковых

«Я участвую в конкурсе «ТыквыБатл23» в клубе тыквоводов-гигантоводов. И моя тыква входит в пятёрку лидеров России. Также хорошие результаты в Смоленской, Ульяновской, Калининградской и Тверской областях. Есть тыквы и в других регионах с результатами поменьше. Сначала нас было 50 участников, сейчас осталось 30 человек. Финал конкурса 1 октября», – рассказала она.

Напомним, что Анна Каткова регулярно делает замеры плода, и 3 сентября вес тыквы составил 374 килограмма. Как уточнила хозяйка, сейчас прибавка в весе примерно семь кг в сутки.

«Тыква выросла такой большой, так как это такой сорт Атлантик гигант. Это было запланировано, я хотела вырастить гигантскую тыкву. Во всём мире есть куча увлечённых людей, которые соревнуются в том, у кого тыква вырастет больше. Рекорд России в прошлом году – 783 кг (моя тыква из её семян), мировой рекорд – более 1 200 кг», – отметила Анна Каткова.

Она уточнила, что гигантскую тыкву выращивает впервые, однако обычные тыквы семья Катковых растит давно и в большом количестве.

По условиям конкурса тыква выращивается на органических удобрениях. Хозяйка тыквы заметила, что использовала конский навоз, перегной и огромное количество травы, которой она густо застилала землю. Тыква растёт на огромной компостной куче из травы. Одно растение занимает одну сотку и на одно растение приходится один плод, остальные убираются, чтобы все силы шли в одну тыкву.

На вопрос, что семья сделает с тыквой после конкурса, Анна Каткова сказала, что её пугает будущая переработка тыквы.

«Меня пугает её переработка, честно говоря. Обсуждаем с мужем, как лучше поступить. Предполагаю, что сделаем из неё много сока и закатаем по банкам, возможно, варенье. Также у нас есть животные (коровы и лошадь), которые тоже помогут её употребить», – заключила она.

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Гигантская тыква из Псковской области входит в пятёрку лидеров России


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