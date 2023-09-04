Уникальная псковская тыква прибавила в весе ещё 134 килограмма

16:45, 04 сентября 2023, ПАИ

Гигантская тыква в Бежаницком районе Псковской области стала больше на 134 килограмма почти за две недели, сообщает издание «Сельская новь».

Напомним, что уникальную тыкву весом около 240 килограммов вырастила семья Катковых, которая переехала в Псковскую область из Санкт-Петербурга.

«Хозяйка Анна регулярно производила замеры плода. На сегодняшний день почти за две недели плод с 240 килограмм вырос до 374 килограмм», – отмечает районное издание.

По словам Анны Катковой, несмотря на небольшое снижение роста, тыква понемногу продолжает расти.