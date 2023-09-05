Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В фестивале «На том стоим» в Псковской области примут участие представители более десятка государств

Фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим» пройдёт на территории Псковской области с 18 по 22 ноября. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил руководитель проекта Виталий Миронов.

Фото: ПАИ

География фестиваля затронет семь городов региона. Начнется фестиваль в Пскове, затем пройдет в Великих Луках, Гдове, Порхове, Опочке, Острове и Печорах. Завершающий гала-концерт пройдёт в областном центре.

На фестивале выступят артисты как минимум из 12 стран, отмечают организаторы. Уже известно, что в концертах примут участие британский волынщик Крейг Роберт, итальянские вокалисты, группа из Венесуэлы, представители Китая, в том числе и китайская художница Ван Сулин, а также артисты из Турции и Сербии.

«Это не только музыкальные концерты. В рамках фестиваля будут встречи с общественниками, круглые столы, встречи с молодежью», – добавил Виталий Миронов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 сентября 2023

Как находить идеи для проектов, обсуждают на «Серебряном дожде»

05 сентября 2023

Светлана Мельникова – о фестивале «На том стоим»: Мы строим цивилизованный культурный мост

05 сентября 2023

Артисты из Индии едут в Псков

05 сентября 2023

В фестивале «На том стоим» в Псковской области примут участие представители более десятка государств

05 сентября 2023

Фестиваль против отмены российской истории и культуры обсуждают в медиацентре ПАИ

05 сентября 2023

Концерт органной музыки пройдет в Пскове

04 сентября 2023

Псковский музей представил программу «Искусство против терроризма»

04 сентября 2023

Снятый в Пскове фильм об учителе с дислексией выйдет в прокат 7 сентября


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...