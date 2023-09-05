В фестивале «На том стоим» в Псковской области примут участие представители более десятка государств

13:02, 05 сентября 2023, ПАИ

Фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим» пройдёт на территории Псковской области с 18 по 22 ноября. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил руководитель проекта Виталий Миронов.

География фестиваля затронет семь городов региона. Начнется фестиваль в Пскове, затем пройдет в Великих Луках, Гдове, Порхове, Опочке, Острове и Печорах. Завершающий гала-концерт пройдёт в областном центре.

На фестивале выступят артисты как минимум из 12 стран, отмечают организаторы. Уже известно, что в концертах примут участие британский волынщик Крейг Роберт, итальянские вокалисты, группа из Венесуэлы, представители Китая, в том числе и китайская художница Ван Сулин, а также артисты из Турции и Сербии.

«Это не только музыкальные концерты. В рамках фестиваля будут встречи с общественниками, круглые столы, встречи с молодежью», – добавил Виталий Миронов.