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Общество

«Ростелеком» поддержал молодёжный киберфестиваль в Пскове

«Ростелеком» выступил техническим партнёром киберспортивного фестиваля «ITочка роста цифровой молодёжи». Мероприятие прошло в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Фото здесь и далее предоставила пресс-служба «Ростелекома»

Компания обеспечила призовой фонд и организовала интерактивную площадку, на которой участники соревновались друг с другом в виртуальных играх. Особый интерес вызвал демонстрационный стенд «Умного дома». На нём можно было увидеть в действии все датчики и устройства, входящие в систему, и познакомиться с принципами их работы. Все желающие могли проверить техническую возможность установки цифровых услуг «Ростелекома» и оставить заявки на подключение к высокоскоростному интернету, телевидению и видеонаблюдению.

«Мы несколько лет сотрудничаем с Федерацией компьютерного спорта Псковской области и поддерживаем развитие киберспорта в регионе. Ежегодно популярность таких соревнований растёт, а псковские ребята становятся победителями и призёрами в престижных турнирах. Для успешных виртуальных тренировок очень важны стабильное соединение и высокая скорость передачи данных. Для киберспортсменов «Ростелеком» разработал специальный тарифный план «Игровой», который обеспечивает доступ в Интернет до 800 Мбит/с», – отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Участниками и гостями фестиваля стали более 1 500 человек. На разных площадках прошли соревнования по киберспортивным дисциплинам, программированию, онлайн-шахматам и фиджитал-спорту. Одним из самых зрелищных этапов стал конкурс косплея. Гости праздника могли посетить выставки моделирования, экспонатов центра науки и спорта и псковских страйкболистов, зону дрон-рейсинга и мастер-классы от «Кванториума». Региональная избирательная комиссия провела голосование за самую популярную компьютерную игру.

«Такие фестивали мы проводим в Псковской области с 2016 года. Нам удалось создать целое движение спортсменов, геймеров и всех любителей новых технологий. И мы постарались, чтобы этот фестиваль стал настоящей цифровой точкой роста для молодёжи. Кстати, здесь сегодня участники не только из Пскова, но и из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода – всего 231 киберспортсмен. Здорово, что крупнейший провайдер «Ростелеком» помогает развивать это направление», – отметил председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов.

Организаторами фестиваля «ITочка роста цифровой молодёжи» выступили Федерация компьютерного спорта Псковской области, региональный комитет по спорту, управление общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области, комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова и центр науки и спорта «Без предела».

Фоторепортаж с киберфестиваля «IТочка роста цифровой молодёжи» в Пскове можно посмотреть здесь.

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