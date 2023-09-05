Светлана Мельникова – о фестивале «На том стоим»: Мы строим цивилизованный культурный мост

13:52, 05 сентября 2023, ПАИ

Почему Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим» пройдёт именно в Пскове, объяснила гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Каждому псковичу хорошо известно выражение, которое в полном смысле «светится» на набережной реки Великой, это – «Россия начинается здесь». Здесь проходит установленная Александром Невским граница славянского мира, граница не просто территориальная, а этническая и культурная. Поэтому совершенно правильно, что именно на Псковской земле будет реализация фестиваля, цель которого – отстоять в очередной раз наше национальное самосознание и, прежде всего, нашу русскую культуру, которая в полном смысле слова всегда была культурой мировой», – отметила Светлана Мельникова.

Гостья медиацентра рассказала, что в государственном историческом музее хранится уникальная рукопись 1486 года. «Это так называемая вторая псковская летопись, памятник XIII века, который дошёл до нас в более позднем варианте – XV век. И там говорится об Александре Невском, ведь именно произнесённые им слова стали своеобразным лозунгом нашего фестиваля – «На том стоим». В этом замечательном произведении есть дивные слова, сказанные иностранцем: «Прошёл я много стран и видел много народов, но не видел такого царя среди царей и такого князя среди князей», – подчеркнула гендиректор музея-заповедника.

Помимо этого, Светлана Мельникова отметила, что в 1900 году был создан новый тропарь Александра Невского. «Как раз таки там звучат ещё более выразительные слова: «Бейся там, где стоишь, будь русским». И нам очень приятно, что в этой битве за русскую культуру, за русское искусство, за правдивую русскую историю с нами люди из разных стран мира, которые это понимают. Это бесконечно важно. И я не могу не вспомнить слова известного поэта серебряного века Игоря Северянина, который в 1925 году сказал замечательные строки: «Родиться русским – слишком мало: им нужно быть, им нужно стать!» Нам всем и прежде всего на этой земле, откуда в полном смысле слова начинается Россия, надо чётко понимать значение этих слов», – добавила гостья медиацентра.

Светлана Мельникова также обратила внимание, что в рамках фестиваля на двух реках города – Пскове и Великой – возведут «очередной очень важный цивилизованный культурный мост». «Когда мы говорим о русской культуре, о русской истории, о людях, которые работают в этом поле, то нас в полной мере можно назвать мостостроителями», – заключила она.

Напомним, что фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим» пройдёт на территории Псковской области с 18 по 22 ноября. В мероприятии примут участие представители более десятка государств.