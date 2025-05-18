В Печорах появилась памятная доска в честь художника Николая Рериха

14:13, 18 мая 2025, ПАИ

18 мая в Печорах открыли памятную доску в честь художника Николая Рериха. Доска установлена к 90-летию издания пакта Рериха, первого в истории международного договора о защите и сохранении культурного наследия, сообщает газета «Печорская правда».

Николай Рерих жил в Печорах в 1903 году. Там он написал серию картин «Вид на Печерский монастырь», «Большая звонница», «Ризница Печерского монастыря», «Труворово городище», «Изборские башни». Две работы Рериха находятся в Музее истории города Печоры – их в 1974 году подарил архимандрит Псково-Печерского монастыря Алипий (Воронов).

Доску на доме №31 по улице Псковской, где жил художник, открыли руководитель псковского отделения Всероссийского общества охраны памятников члена национальной комиссии международной организации по охране культурного наследия Елена Голубева, президент благотворительного фонда имени Елены Рерих Павел Журавихин и директор АНО «Три меча» Дмитрий Ревякин.

В торжественной церемонии приняли участие глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, сотрудники администрации, краеведы, педагоги, деятели культуры, музейщики, культурная общественность из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Пскова и Острова.

Председатель псковского регионального отделения Союза краеведов России Тамара Вересова отметила, что увековечивание памяти о Николае Рерихе является важным событием для региона: «Знаковое событие для нашей древней земли, которую художник очень любил. У Рериха есть целый цикл картин, посвящённый Изборску, Печорам, Пскову, Порхову…»



Валерий Зайцев поздравил всех присутствующих и поблагодарил Алевтину Качкину и других краеведов за активность и содействие в сборе необходимых документов.

Павел Журавихин вспомнил духовное завещание художника потомкам: «Много лет назад, будучи вдали от родины, в Гималаях, Рерих написал: «Вот что завещаю вам всем. Любите Родину. Любите народ русский. Любите все народы на всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь научит полюбить и всё человечество… Мы любовью к Родине богаты».

Напомним, ранее мемориальная доска русскому художнику, писателю, путешественнику и общественному деятелю Николаю Рериху появилась на доме купца Калашникова в Острове.