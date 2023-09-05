Тематическое кафе в Изборске закрывают до следующего сезона

15:51, 05 сентября 2023, ПАИ

Кафе на территории музея-заповедника «Изборск» закрывают до следующего сезона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Напомним, что тематическое кафе открывали в июне. Благодаря ему традиционные сетоские угощения можно было попробовать не только в музее-усадьбе сето в деревне Сигово, но и в самом Изборске.

Также здесь гости региона могли купить памятные сувениры, в том числе и связанные с народом сето.

Напомним, что Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» в 16-й раз прошёл в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово 28 августа. Мероприятие собрало около 1 500 зрителей. С фоторепортажем можно ознакомиться здесь.