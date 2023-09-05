Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Тематическое кафе в Изборске закрывают до следующего сезона

Кафе на территории музея-заповедника «Изборск» закрывают до следующего сезона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Напомним, что тематическое кафе открывали в июне. Благодаря ему традиционные сетоские угощения можно было попробовать не только в музее-усадьбе сето в деревне Сигово, но и в самом Изборске.

Также здесь гости региона могли купить памятные сувениры, в том числе и связанные с народом сето.

Напомним, что Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» в 16-й раз прошёл в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово 28 августа. Мероприятие собрало около 1 500 зрителей. С фоторепортажем можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 сентября 2023

Тематическое кафе в Изборске закрывают до следующего сезона

05 сентября 2023

Лифт заменят в Псковской областной детской больнице

05 сентября 2023

Тысяча человек за месяц подали заявления на вступление в псковский отряд «Дружина»

05 сентября 2023

Около 800 общественных и дворовых территорий благоустроили псковские ТОС за пять лет

05 сентября 2023

21 станцию сотовой связи установят в Псковской области в 2024 году

05 сентября 2023

Как находить идеи для проектов, обсуждают на «Серебряном дожде»

05 сентября 2023

Светлана Мельникова – о фестивале «На том стоим»: Мы строим цивилизованный культурный мост

05 сентября 2023

Артисты из Индии едут в Псков


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...